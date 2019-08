Stand van zaken in F1: Verstappen hijgt Bottas in nek

De Nederlander verkleinde zijn achterstand op Valtteri Bottas, de nummer twee in de ranking, tot zeven punten. De Fin Fin finishte in Boedapest als achtste nadat hij na twee incidentjes in de eerste ronde was teruggevallen tot achterin het veld.

Lewis Hamilton liep met zijn overwinning iets uit op de Red Bull-coureur, die op de Hungaroring van pole startte en lang aan de leiding reed. Pas in de slotfase, na een spannende tactische strijd, werd Verstappen verschalkt door zijn Britse Mercedes-rivaal.

Sebastian Vettel eindigde de race als derde, voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Bekijk hier de tussenstand in de strijd om de wereldtitel en de uitslagen van de voorgaande races in de Formule 1.

