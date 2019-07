Stand van zaken in Formule 1: Verstappen derde

De Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc vallen tegen en staan achter Verstappen gepositioneerd. Pierre Gasly, net als Verstappen rijdend voor Red Bull, neemt de zesde positie in.

In tien races leverde Merces negenmaal de winnaar af. Zeven keer werd regerend wereldkampioen Hamilton als eerste afgevlagd en tweemaal kwam Bottas als winnaar over de finish. Bijna altijd werd Bottas ook nog eens tweede achter Hamilton. Alleen Verstappen wist de hegemonie van Mercedes met zijn zege in Oostenrijk te doorbreken.

Het moet gek lopen, wil Hamilton niet zijn zesde wereldtitel veroveren. De leider in het klassement vergaarde tot op heden 223 punten en heeft daarmee een voorsprong van 39 punten op teamgenoot Bottas. Het gat van de Brit ten opzichte van de volgende volger Verstappen bedraagt al liefst 87 punten.

Bekijk hier de tussenstand in de strijd om de wereldtitel en de uitslagen van de voorgaande races in de Formule 1.

Het Formule 1-circus is dit keer neergestreken in Hockenheim voor de Grand Prix van Duitsland. Hamilton start zondagmiddag om 15:10 uur vanaf pole position. Naast hem staat de Red Bull van Verstappen als nummer twee. Bottas vertrekt als derde.