Stand van zaken in Formule 1: Verstappen jaagt op Mercedes-coureurs

Zo deed Verstappen vooral vorige week goede zaken in Duitsland, waar de 21-jarige Limburger de spectaculair verlopen race won. Daarmee scoorde hij 26 punten; 25 voor de winst en ook pakte hij nog een bonuspunt voor de snelste ronde.

Beste papieren

Verstappen kwam in het kampioenschap op 162 punten en liep zo fors in op leider Lewis Hamilton (223 punten) en Valtteri Bottas (184). De twee topcoureurs van Mercedes beleefden in Duitsland een dramatisch weekeinde en bleven puntloos.

Hamilton heeft nog altijd de beste papieren. De regerend en vijfvoudig wereldkampioen won dit seizoen immers al zeven races tegenover twee van Verstappen en Bottas.

Pole position

Verstappen start zondagmiddag om 15:10 uur in Boedapest voor de eerste keer in zijn carrière vanaf pole position. Naast zich op de eerste startrij vindt hij de Fin Bottas. Hamilton kwalificeerde zich zaterdag als derde. De Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel staan respectievelijk op plek 4 en 5. Verstappens teamgenoot Pierre Gasly staat op de zesde positie.

