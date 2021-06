Georginio Wijnaldum over transfer naar Parijs: ’PSG was sneller en slagvaardiger’

„Ik heb vier weken onderhandeld met Barcelona en we zijn er helaas niet uitgekomen”, zei Wijnaldum. „Paris Saint-Germain was sneller en slagvaardiger. En het project dat ze daar hebben, spreekt me heel erg aan. Het was een moeilijke keuze. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik dacht dat ik naar Barcelona zou gaan, ook omdat Barcelona destijds de enige club was die echt geïnteresseerd was. Maar we kwamen er niet uit en met PSG wel.”

Wijnaldum bereikte donderdag overeenstemming over een driejarig contract bij de Franse topclub Paris-Saint Germain. „Ik ben heel blij dat ik het voor het EK heb kunnen regelen’, zei de 30-jarige middenvelder. „Met het EK wil je gewoon 100 procent gefocust zijn op het toernooi. Het was wel een hectische week, waarin ik keuzes moest maken. Maar ik ben blij dat dit nu tijdens het EK niet meer speelt.”