Pikant: Ousmane Dembélé komt niet opdagen bij FC Barcelona

Trainer Xavi liet de 24-jarige aanvaller buiten de wedstrijdselectie voor de bekerwedstrijd van donderdag tegen Athletic Club. Dembélé schreef die dag op sociale media dat hij „niet toe zou geven aan chantage.” Ook zondag tegen Deportivo Alavés zit de Fransman niet bij de selectie.

Geen alternatief

„Dembélé’s situatie is niet veranderd. Hij weet wat de opties zijn en hij moet beslissen. Er is geen alternatief”, zei Xavi zaterdag op een persconferentie. Die opties zijn het contract verlengen of vertrekken.

Dembélé kwam in 2017 over van Borussia Dortmund voor een bedrag van 105 miljoen euro, dat via bonussen kon oplopen tot 145 miljoen. Gezien de financiële problemen waar de Catalanen in verkeren, kunnen ze het transferbedrag dat Dembélé nu nog kan opleveren goed gebruiken. Als zijn contract eind juni verloopt, kan de Fransman gratis vertrekken.