Jill Roord valt vroeg uit in CL-duel

Roord valt al vroeg uit in Champions League-duel

21.29 uur: VfL Wolfsburg-voetbalster Jill Roord is al in de 12e minuut van het Champions League-duel met AS Roma geblesseerd uitgevallen. De 25-jarige middenveldster van Oranje verzwikte een enkel zonder dat daar een tegenstandster bij in de buurt was. Een onderzoek naar de ernst van de blessure volgt vrijdag, meldt haar club.

Zonder Roord maar met verdedigsters Lynn Wilms en Dominique Janssen boekte Wolfsburg een 4-2-thuisoverwinning op Roma, waardoor de Duitsers nu alleen op kop gaan en zo goed als zeker zijn van de volgende ronde.

Oranje-internationals Jackie Groenen en Lieke Martens versloegen met Paris Saint-Germain het Albanese Vllaznia met 4-0. PSG heeft na vier wedstrijden 7 punten en strijdt met Real Madrid en koploper Chelsea om een plek in de volgende ronde.

Golfer Luiten in subtop na eerste ronde in Zuid-Afrika

18.29 uur: Golfer Joost Luiten heeft een goede start gemaakt op het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika. De 36-jarige Bleiswijker begon op de Leopard Creek Country Club in Malelane met een ronde van 69 (-3), waarmee hij op de zeventiende plaats staat.

Luiten had na zeven holes nog maar één par gemaakt door vier birdies en twee bogeys in zijn openingsholes. Na tien parren op rij kwam er volgens nog een birdie op de slothole bij.

Darius van Driel en Wil Besseling bezetten de 51e plaats na scores van 71 (-1). Daan Huizing kende een slechte dag. De 32-jarige Zwollenaar staat 149e na een ronde van 81 (+9).

De Zuid-Afrikaan Dean Burmester gaat aan de leiding in eigen land. Hij kwam tot een score van 65 (-7), één slag beter dan naaste belager Lukas Nemecz uit Oostenrijk.

Zieke shorttrackster Velzeboer mist derde wereldbekerweekend

18.04 uur: Shorttrackster Xandra Velzeboer mist de komende dagen het derde wereldbekerweekend van het seizoen vanwege ziekte. Dat heeft de 21-jarige Nederlandse laten weten via Instagram. Het shorttrackweekend begint vrijdag in Almaty in Kazachstan.

Velzeboer is het seizoen goed begonnen en voert het wereldbekerklassement aan. Bij de opening van de wereldbeker in Montreal won ze eind oktober de 500 en 1000 meter. Een week later verbeterde ze in Salt Lake City op de kortste afstand het wereldrecord en pakte ze het goud.

Tennissers spelen Daviscup-duel met Slowakije in Groningen

17.27 uur: De Nederlandse tennissers hebben Martiniplaza in Groningen gekozen als locatie voor de Daviscup-ontmoeting met Slowakije. De ontmoeting wordt op zaterdag 4 februari en zondag 5 februari gespeeld. Voor deze ontmoeting wordt een indoorhardcourtbaan aangelegd.

De inzet van de ontmoeting is een plek op de Daviscup Finals van volgend jaar. Dit jaar verloor Oranje in de kwartfinales van het landentoernooi van Australië.

Technisch directeur Jacco Eltingh kijkt uit naar de ontmoeting in Groningen. „Van oudsher is Groningen een Daviscup-stad, met veel studenten als trouwe supporters van het Daviscup-team. De studenten reizen vaak mee en dat zorgt altijd voor een fantastische sfeer tijdens de wedstrijden. Dat zagen we ook afgelopen voorjaar in Den Haag en bij de Daviscup Finals in Glasgow en Malaga.”

„We verwachten in februari ook veel Oranjefans op de tribunes in Groningen. Misschien zijn we wel licht favoriet, maar je moet het toch altijd maar weer doen. De steun van deze fans achter je helpt dan enorm.”

De Nederlandse tennissters gaven in november hun thuisvoordeel op voor het duel met Frankrijk in de play-offs van het toernooi om de Billie Jean King Cup. De tennisbond kon niet op tijd een locatie vinden, waardoor de wedstrijd uiteindelijk in Frankrijk werd gespeeld.

FC Emmen verlengt contract met Fransman Bernadou

15.45 uur: FC Emmen heeft het aflopende contract van middenvelder Lucas Bernadou verlengd. De 22-jarige Fransman tekende een verbintenis tot de zomer van 2024, met een optie voor een extra seizoen.

„Ik heb het erg naar mijn zin in Emmen. Het voetbal dat we spelen past goed bij mij. Bovendien ben ik hier ook nog niet uitgeleerd en zijn we met z’n allen met iets moois bezig. Ik wil deze mooie club helpen om ook de komende seizoenen in de Eredivisie te spelen”, aldus Bernadou.

Bernadou arriveerde in 2020 bij Emmen. Hij speelde dit seizoen dertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij één doelpunt maakte.

Zverev luistert rentree op tennisbaan op met zege in Saudi-Arabië

13.50 uur: Alexander Zverev heeft zijn rentree op de tennisbaan opgeluisterd met een overwinning. Op een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië was hij met 10-8 en 10-7 te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem. In de eerste ronde van de Diriyah Tennis Cup werd er gespeeld om best-of-three matchtiebreaks.

Later op de dag speelde Zverev in de kwartfinale tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Duitser verloor met 6-0 6-4. Daardoor komt Zverev vrijdag alleen nog uit in het dubbelspel.

De 25-jarige Zverev speelde zijn eerste wedstrijd sinds begin juni. Hij liep toen op Roland Garros een zware enkelblessure op en zijn rentree duurde langer dan verwacht.

Strijdlied Ierse voetbalsters over IRA levert bond boete op

13.21 uur: De Ierse voetbalbond is door de UEFA beboet met 20.000 euro voor het zingen van een politiek getint lied. De speelsters van het nationale team hieven na hun zege in oktober op Schotland in de kleedkamer een strijdlied van de IRA aan. De IRA is het Ierse Republikeinse Leger dat bloedige aanslagen pleegde in de strijd om onafhankelijkheid.

De Nederlandse Vera Pauw is bondscoach van de Ierse vrouwen. De winst op Schotland in Glasgow (0-1) betekende dat Ierland zich kwalificeerde voor het WK van 2023.

Beelden van het gezang doken later op en leidde mede vanwege de ophef tot een onderzoek van de Schotse politie en een disciplinair onderzoek van de UEFA. Pauw maakte al snel excuses voor het gedrag van haar team. „Vanuit de grond van ons hart zeggen we sorry tegen iedereen die zich beledigd heeft gevoeld. We gaan dit met de spelers bespreken en ze nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheden”, zei Pauw destijds in een verklaring.

Arantxa Rus veroordeeld tot kwalificaties Australian Open

11.56 uur: Arantxa Rus is op de Australian Open veroordeeld tot de kwalificaties. Ze is niet direct toegelaten tot het hoofdtoernooi, blijkt uit de deelnemerslijst die het grandslamtoernooi donderdag openbaar heeft gemaakt.

De 31-jarige Rus, die begin 2018 voor het laatst niet tot het hoofdschema werd toegelaten van een grand slam, is afgezakt naar plek 116 op de wereldranglijst. De Belgische Ysaline Bonaventure is op plaats 95 de laagst genoteerde speelster die direct tot het hoofdtoernooi is toegelaten. Zodoende doet er vooralsnog geen Nederlandse mee aan het vrouwentoernooi.

Rus verloor bij haar laatste tien optredens op een grand slam in de openingsronde. In 2020 wist ze een wedstrijd te winnen op de Australian Open, maar haar laatste zege daarvoor op een grand slam was op Wimbledon in 2012.

Bij de mannen werden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wel rechtstreeks toegelaten. Tim van Rijthoven moet ook kwalificatiewedstrijden spelen.

Het grandslamtoernooi in Melbourne begint op maandag 16 januari. De voorronden zijn een week eerder.

Atleten Bakker en Polderman dwingen deelname EK veldlopen af

10.50 uur: Atleten Veerle Bakker en Jurjen Polderman hebben deelname aan de EK veldlopen van komende zondag in Turijn afgedwongen. Zij zaten aanvankelijk niet bij de selectie, maar vonden bij de Atletiekunie gehoor voor hun bezwaren tegen die beslissing. Technisch directeur Vincent Kortbeek heeft de twee alsnog opgenomen in de EK-ploeg.

Bakker, regerend Nederlands kampioene op de 3000 meter steeplechase, eindigde op de NK cross eind november in Tilburg als derde, Polderman werd vijfde bij de mannen. De NK was een selectiemoment.

Bakker voegt zich bij Silke Jonkman voor de vrouwenrace. Diane van Es zat ook in de EK-selectie, maar zij heeft zich ziek afgemeld. Polderman is de vierde loper bij de Nederlandse mannen, naast Mike Foppen, Stan Niesten en Filmon Tesfu.

Alexander Zverev Ⓒ ANP/HH

Alexander Zverev verwacht bij rentree niet direct zijn beste tennis

09.15 uur: Alexander Zverev wil het demonstratietoernooi om de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië aangrijpen om weer wedstrijdritme en het nodige vertrouwen op te doen. De Duitse tennisser gaat de komende dagen zijn eerste wedstrijden spelen sinds Roland Garros, waar hij begin juni een zware enkelblessure opliep tegen Rafael Nadal.

„Ik kan niet zomaar naar de Australian Open afreizen en verwachten dat ik mijn beste tennis laat zien. Daarom zijn deze toernooien momenteel buitengewoon belangrijk”, zei Zverev over het toernooi in het Midden-Oosten. „Ik moet accepteren dat ik niet meteen weer 100 procent zal zijn. Het zal natuurlijk geen kwestie van vandaag of morgen worden.”

Voor de 25-jarige Zverev, nu de nummer 12 van de wereld, is het de zwaarste blessure uit zijn loopbaan. „Dit is een proces dat andere spelers zoals Dominic Thiem of Rafael Nadal al hebben doorgemaakt. Dat accepteer ik ook en ik zal er natuurlijk alles aan doen om zo snel mogelijk weer 100 procent te zijn”, aldus de Duitser. „Er is niets veranderd aan mijn doelen. Ik wil nog steeds een van de beste spelers ter wereld zijn en nog steeds de grootste toernooien ter wereld winnen.”

Zverev had eind vorig seizoen al willen terugkeren op de baan, maar zijn revalidatie verliep niet helemaal als gehoopt. „De tegenslag vlak voor de Daviscup in Hamburg viel me erg tegen. Ik dacht eigenlijk dat ik hersteld was en toen zei de dokter dat het bot nog tijd nodig had. Toen dacht ik: nu begint het allemaal weer van voren af aan. Als gezin hebben we dan ook besloten op vakantie te gaan. Dat was echt goed voor mij. Het was een frisse start en daarna ging het weer de goede kant op.”

Zverev doet begin volgend jaar ook mee aan de United Cup en bereidt zich daar voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat op maandag 16 januari begint.

Lakers zijn in NBA zonder James en Davis kansloos in Toronto

07.30 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA zonder Anthony Davis en LeBron James een kansloze nederlaag geleden tegen Toronto Raptors. Het werd in Canada 126-113 voor de Raptors.

Davis moest het duel aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte, James werd gehinderd door een enkelblessure. Laatstgenoemde was wel aanwezig in Toronto, waar hij in de breaks - dik aangekleed en met een ijsmuts op - een aantal keer op de basket wierp.

De Lakers kwamen er geen moment aan te pas in de Scotiabank Arena en hadden zelfs geen enkele keer een voorsprong. De Duitser Dennis Schröder was met achttien punten al de meest trefzekere speler en Thomas Bryant en Russell Westbrook namen beiden zestien punten voor hun rekening. Pascal Siakam en Fred VanVleet waren bij de thuisploeg beiden goed voor 25 punten.

Opvallend was dat de Lakers in het tweede kwart meer dan 5 minuten niet tot scoren kwamen en de Raptors zestien punten op een rij noteerden. „Het tweede kwart was defensief ons slechtste”, zei Westbrook, die halverwege met zijn ploeg al tegen een 70-47-achterstand aan keek.

De Lakers staan na de tweede nederlaag op een rij nu dertiende in de Western Conference, de Raptors bezetten de zevende plek in de Eastern Conference.