Max Verstappen maakt fans trots: ‘Een geweldige motivatie’

,,Ongelofelijk, de auto was op rails, op elke bandenset. Het was genieten om zo rond te rijden”, aldus Verstappen, die nu liefst 32 punten voorsprong heeft op Lewis Hamilton in de WK-stand. ,,Ik ben zelf een beetje verbaasd hoe het ging vandaag, op deze manier had ik het niet verwacht. Een geweldige job van het team en van Honda. Iedereen zag ons als favoriet voor aanvang van het weekeinde. Het is niet makkelijk wat we vandaag hebben laten zien. Het zijn twee geweldige weken geweest hier.”

Verstappen genoot ook van het vele oranje op de Red Bull Ring. ,,Super om te zien, al die fans. Een geweldige motivatie.”

