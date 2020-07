’De voetbalfans in Duitsland zijn ongekend voorbeeldig’

Vrijwel overal hielden de supporters zich aan het verzoek om weg te blijven bij de stadions. „De Duitse fans hebben zich in deze ongekende situatie voorbeeldig gedragen”, zegt Keller. „Ik hoop van harte dat ze binnenkort worden beloond met een terugkeer in de stadions.”

Bekerfinale

Bayer Leverkusen en landskampioen Bayern München strijden zaterdagavond in een vrijwel leeg Olympiastadion om de DFB-Pokal. Eerder op de dag is de laatste speelronde in de derde Bundesliga. Als eerste grote competitie in Europa werd de Bundesliga na de coronacrisis in mei weer hervat. Inmiddels rolt in bijna alle grote competities de bal weer.

„De angst van sommige critici dat de voetbalfans de maatregelen die zijn genomen om de pandemie in bedwang te houden zouden ondermijnen, bleek ongegrond”, aldus Keller. „Er waren incidentele uitzonderingen, maar het overgrote deel van de fans heeft zich solidair en voorbeeldig opgesteld.” De Duitse bond hoopt dat komend seizoen de fans weer geleidelijk kunnen worden toegelaten in de stadions.

Financiën

De DFB presenteerde vrijdag ook de financiële cijfers over 2019. De bond maakte ruim 19 miljoen euro winst. Het eigen vermogen bedraagt nu bijna 170 miljoen euro. Dat geldt wordt onder meer gebruikt om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.