Sport Kort: beachduo Stam en Schoon naar laatste vier op EK

Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar laatste vier op EK

18:14 uur Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich op het EK in Wenen verzekerd van een plek in de halve finales. Het jonge Nederlandse duo was bij de laatste acht de Duitsers Victoria Bieneck en Isabel Schneider met 21-19 en 23-21 de baas.

Stam en Schoon waren eerder op de dag in een Nederlands onderonsje al te sterk voor hun landgenoten Marleen van Iersel en Pleun Ypma: 21-16 21-15.

Later op vrijdag komen Sanne Keizer en Madelein Meppelink nog in actie in de kwartfinales.

Bekele gaat op voor derde zege in marathon van Berlijn

17:43 uur Kenenisa Bekele gaat volgende maand op voor zijn derde overwinning in de marathon van Berlijn. De 39-jarige Ethiopiër was in 2016 en 2019 de beste in de Duitse hoofdstad.

Twee jaar geleden liep Bekele in Berlijn voor het laatst een marathon uit. De meervoudig wereldkampioen werd niet geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokio.

In 2019 kwam Bekele in Berlijn tot een absolute toptijd van 2.01,41. Het wereldrecord staat nu op 2.01,39.

De marathon van Berlijn is op zondag 26 september.

Anderlecht krijgt rust tussen duels met Vitesse

16:29 uur Anderlecht hoeft tussen de twee duels met Vitesse in de laatste voorronde van de Conference League niet in actie te komen. De Belgische club zou volgend weekend, op zondag 22 augustus, aantreden tegen AA Gent.

De wedstrijden tussen Vitesse en Anderlecht worden op 19 en 26 augustus gespeeld. Vitesse komt tussendoor wél in actie; op 22 augustus spelen de Arnhemmers thuis tegen Willem II.

Zowel Anderlecht als AA Gent was voorstander van het uitstellen van de competitiewedstrijd. „Uitstel kan goed zijn voor onze Europese coëfficiënt”, zei Vincent Kompany, de trainer van Anderlecht.

AA Gent neemt het in de laatste voorronde op tegen het Poolse Rakow Czestochowa.

Ramos nog minimaal een maand aan de kant bij PSG

16:04 uur Sergio Ramos is nog zeker tot na de interlandperiode in september niet fit om wedstrijden te spelen voor zijn nieuwe club Paris Saint-Germain (PSG). De 180-voudig Spaanse international, die vanwege een kuitblessure het afgelopen EK voetbal miste, werkt in alle rust aan zijn herstel, meldt de ploeg uit Franse hoofdstad vrijdag.

De 35-jarige verdediger, die overkwam van Real Madrid, was al geblesseerd toen hij de Spaanse hoofdstad verliet. Ramos vertrok transfervrij bij zijn club, die niet de financiële ruimte had om hem langer te houden.

PSG hoopt dat Ramos, die net als zijn nieuwe ploeggenoot Lionel Messi een tweejarig contract tekende, op 11 september zijn eerste minuten kan maken voor de Parijzenaars.

Ligue 1, de Franse competitie, is afgelopen weekeinde al begonnen. PSG versloeg in het openingsduel Troyes met 1-2. Zaterdag ontvangt de ploeg RC Strasbourg. Messi, die afgelopen woensdag door de club werd gepresenteerd, maakt zijn debuut naar verwachting later deze maand.

Pandev stelt pensioen toch nog een jaar uit

15:46 uur De Noord-Macedonische recordinternational Goran Pandev heeft zijn eerdere besluit om met voetbalpensioen te gaan herroepen. De 38-jarige aanvaller verlengde vrijdag zijn contract bij het Italiaanse Genoa met een jaar.

De 122-voudig international en topscorer van zijn land zou aanvankelijk na het afgelopen Europees Kampioenschap, waarin hij met zijn land in de groepsfase met 3-0 van Nederland verloor, afscheid nemen. Hij speelt al sinds 2015 voor de Italiaanse club uit de Serie A.

Pandevs beste jaar was 2010, toen hij als speler van Internazionale de Champions League, het kampioenschap van de Serie A en de Italiaanse beker won.

Bondscoach Van de Looi kiest 22 nieuwelingen bij Jong Oranje

15.25 uur: De voorlopige selectie van Jong Oranje voor de start van de kwalificatie van het Europees kampioenschap van 2023 telt veel nieuwelingen. 22 van de 32 spelers zaten nog niet eerder in de voorlopige groep van bondscoach Erwin van de Looi, die begin juni bij het vorige EK met Jong Oranje in de halve eindstrijd strandde.

Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Myron Boadu (AS Monaco), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Ludovit Reis (Hamburger SV), Sven Botman (Lille) en Brian Brobbey (RB Leipzig) maakten tijdens het EK deel uit van de selectie en zijn nu weer geselecteerd. De overige spelers waren er in Hongarije niet bij.

Het EK van 2023 is in Georgië en Roemenië. Jong Oranje begint de kwalificatie dinsdag 7 september met een thuiswedstrijd tegen Jong Moldavië. Zwitserland, Bulgarije, Wales en Gibraltar zijn de andere tegenstanders van de Nederlandse beloften.

„We beginnen met een nieuwe lichting van spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn en hebben hiervoor afscheid moeten nemen van een generatie spelers. De vorige EK-kwalificatiereeks is zeer succesvol verlopen en hierdoor waren we voor het eerst sinds 2013 ook weer op het EK. Dit smaakt natuurlijk naar meer en we gaan er met deze nieuwe lichting ook alles aan doen om dit voor elkaar te boksen”, stelt Van de Looi, die vrijdag 27 augustus zijn definitieve selectie van 23 spelers bekendmaakt.

Voorlopige selectie Jong Oranje: Vincente Besuijen (ADO Den Haag), Calvin Raatsie (Ajax), Jay Gorter (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Myron Boadu (AS Monaco), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Sydney van Hooijdonk (Bologna FC 1909), Immanuel Pherai (Borussia Dortmund), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Coventry City FC), Daniël van Kaam (FC Groningen), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Quinten Timber (FC Utrecht), Micky van de Ven (FC Volendam), Ramon Hendriks (Feyenoord), Wouter Burger (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Daishawn Redan (Hertha BSC), Sven Botman (Lille OSC), Sepp van den Berg (Preston North End FC), Fodé Fofana (PSV), Brian Brobbey (RB Leipzig), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Melayro Bogarde (TSG 1899 Hoffenheim) en Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers FC).

Arno Havenga stopt als bondscoach waterpolosters

15.01 uur: Arno Havenga stopt per 1 oktober als bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. De 46-jarige Rotterdammer vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. Havenga was liefst vijftien jaar betrokken bij de selectie, waarvan de laatste acht jaar als hoofdcoach. Oranje eindigde op de Olympische Spelen in Tokio onder zijn leiding als zesde.

„Voor mij was al snel na de Olympische Spelen duidelijk dat ik niet langer als bondscoach door wil”, licht Havenga toe. „Voor het team is het beter dat er voor de volgende cyclus op weg naar Parijs een nieuwe coach komt. Ik kijk tevreden en met ontzettend veel plezier terug op de vijftien jaar dat ik in verschillende functies bij het programma van de waterpoloploeg betrokken was. In die periode hebben we diepe dalen en hoge pieken meegemaakt, maar de mooie herinneringen en warme banden met speelsters en begeleiders overheersen.”

Havenga, die als speler twee keer aan de Olympische Spelen deelnam, werd in 2006 teammanager van de waterpolosters en speelde met zijn kennis en ervaring een belangrijke rol in het winnen van de gouden medaille bij de Spelen in Peking in 2008. Daarna werd hij assistent-coach en in 2013 nam hij de functie van bondscoach over van Mauro Maugeri. Havenga won met Oranje zilver op het WK van 2015, zilver op de EK’s van 2014 en 2016 en goud bij het EK in 2018.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon verslaan Van Iersel/Ypma op EK

11.25 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de kwartfinales bereikt van het EK in Wenen. In de achtste finales versloegen ze hun landgenoten Marleen van Iersel en Pleun Ypma 21-16 21-15.

Het beachvolleybalduo won eind juni ook van landgenoten Van Iersel en Ypma in de strijd om een olympisch ticket. Op de Spelen van Tokio strandden ze in de tussenronde.

Kwalificaties tennistoernooi US Open zonder fans vanwege pandemie

07.43 uur: Bij de kwalificaties van het tennistoernooi US Open, die binnenkort in New York beginnen, worden geen toeschouwers toegelaten. De autoriteiten hebben dit besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het hoofdtoernooi start op 30 augustus.

„Het is heel jammer, aangezien de kwalificaties bij de tennisliefhebbers zeer populair zijn”, zei de Amerikaanse tennisfederatie in een verklaring. „Maar na overleg met alle betrokkenen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit met het oog op ieders gezondheid de beste beslissing is.”

Ook zonder de banen open te stellen voor fans zullen er dagelijks ongeveer 2500 mensen aanwezig zijn, onder wie vanzelfsprekend de spelers. Het hoofdtoernooi wordt vooralsnog wel opengesteld voor publiek.

Japanse media: geen fans bij Paralympics

07.37 uur: Volgens lokale media in Tokio worden er ook geen toeschouwers toegelaten bij de Paralympics, die eind augustus in de Japanse hoofdstad beginnen. Aangezien vanwege het coronavirus nog steeds de noodtoestand heerst in Tokio, werd al verwacht dat de autoriteiten dit zouden beslissen. Een officiële bevestiging is er nog niet. De afgelopen weken werden ook de Olympische Spelen in het land zonder fans gehouden.

Voor enkele onderdelen die zich in een ander deel van Japan afspelen zou mogelijk een uitzondering worden gemaakt. Ook zou de organisatie nog overwegen om bij bepaalde wedstrijden in Tokio schoolkinderen uit te nodigen.

In Tokio worden ruim 4000 atleten verwacht voor de Paralympics.