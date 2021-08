Sport kort: ook Paralympics worden zonder toeschouwers afgewerkt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kwalificaties tennistoernooi US Open zonder fans vanwege pandemie

07.43 uur: Bij de kwalificaties van het tennistoernooi US Open, die binnenkort in New York beginnen, worden geen toeschouwers toegelaten. De autoriteiten hebben dit besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het hoofdtoernooi start op 30 augustus.

„Het is heel jammer, aangezien de kwalificaties bij de tennisliefhebbers zeer populair zijn”, zei de Amerikaanse tennisfederatie in een verklaring. „Maar na overleg met alle betrokkenen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit met het oog op ieders gezondheid de beste beslissing is.”

Ook zonder de banen open te stellen voor fans zullen er dagelijks ongeveer 2500 mensen aanwezig zijn, onder wie vanzelfsprekend de spelers. Het hoofdtoernooi wordt vooralsnog wel opengesteld voor publiek.

Japanse media: geen fans bij Paralympics

07.37 uur: Volgens lokale media in Tokio worden er ook geen toeschouwers toegelaten bij de Paralympics, die eind augustus in de Japanse hoofdstad beginnen. Aangezien vanwege het coronavirus nog steeds de noodtoestand heerst in Tokio, werd al verwacht dat de autoriteiten dit zouden beslissen. Een officiële bevestiging is er nog niet. De afgelopen weken werden ook de Olympische Spelen in het land zonder fans gehouden.

Voor enkele onderdelen die zich in een ander deel van Japan afspelen zou mogelijk een uitzondering worden gemaakt. Ook zou de organisatie nog overwegen om bij bepaalde wedstrijden in Tokio schoolkinderen uit te nodigen.

In Tokio worden ruim 4000 atleten verwacht voor de Paralympics.