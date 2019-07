Kruijswijk: ’Dit lijkt me niet helemaal gezond’

„Je hoort overal van code oranje en code geel, maar niet in de Tour de France. Dat is best apart”, vertelde de nummer drie van het klassement aan de NOS. „Het was veel drinken en zuinig zijn met je krachten. Ik heb ook niet een, twee, drie de oplossing. Maar bij de start stond iedereen al te zweten. Dit lijkt me niet helemaal gezond.”

Kruijswijk vindt het geen slecht idee om etappes bij snikhete temperaturen in te korten of vroeger op de dag van start te laten gaan. „Misschien is dat wel een oplossing. We starten op het heetst van de dag (13.30 uur, red.). Dat helpt niet mee. Sporten is iets gezonds, maar nu wat minder. De belangen zijn blijkbaar te groot om de start op te schuiven naar eerder op de dag.”

