Barça-icoon Busquets bij Inter Miami herenigd met Messi

De 34-jarige Busquets was onderdeel van een succesvol Barcelona met behalve Messi ook Xavi en Andrés Iniesta. De verdedigende middenvelder won onder meer drie keer de Champions League (2009, 2011 en 2015) en werd acht keer landskampioen. Zijn erelijst bestaat uit meer dan dertig prijzen.

Busquets speelde meer dan zevenhonderd duels voor Barça. Ook was hij succesvol met de nationale ploeg. Behalve de wereldtitel in 2010, na de gewonnen finale tegen Oranje in Zuid-Afrika, pakte hij in 2012 ook de Europese titel met Spanje. Na het afgelopen WK in Qatar nam Busquets afscheid als international.

