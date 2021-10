Hattrick Jill Roord bij ruime WK-kwalificatiezege Oranje Leeuwinnen

De eerste ontmoeting ooit tussen de Leeuwinnen en het Cypriotische vrouwenelftal lag al snel in een plooi. Vivianne Miedema had amper drie minuten nodig om na een lange bal voor de openingstreffer te zorgen. Daniëlle van de Donk maakte na dik tien minuten al de tweede met een geplaatst schot van net buiten het strafschopgebied en amper tien minuten later was het Jill Roord die een voorzet van Lieke Martens binnenliep.

Daarna ging de storm wat liggen en kregen de Cyprioten wat ademruimte van de regerend Europees kampioen. Na de pauze ging het echter weer hard. In een periode van vier minuten scoorde Oranje drie keer. Roord verzekerde zich met twee goals van een hattrick, terwijl Cyprus de bal ook nog een keer in eigenlijk doel werkte. Miedema dacht kort erop ook nog de 0-7 te maken, maar knalde op de paal.

Net als in de eerste helft ging de echte storm daarna snel liggen. Toch werd in de slotfase de defensie van Cyprus twee keer gekraakt. Eerst kreeg Joëlle Smits de bal voor haar voeten en joeg de zevende van de avond hard binnen. De mooiste moest toen nog gemaakt worden. Merel van Dongen kreeg drie minuten voor de kans om uit te halen en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied het leer stijf in de kruising.

Nederland blijft door de zege koploper in groep C. Wit-Rusland heeft in tegenstelling tot de Leeuwinnen echter nog geen punten laten liggen. Het land heeft dan ook pas een wedstrijd gespeeld.