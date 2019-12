Verstappen: ’Ik denk er dus iets anders over’

Max Verstappen finisht het seizoen als tweede in Abu Dhabi en als derde in de eindstand van het Wereldkampioenschap. Ⓒ Frits van Eldik

ABU DHABI - Een afscheid van het jaar 2019 in stijl. Van Lewis Hamilton, de wereldkampioen op wie in Abu Dhabi geen maat stond, maar ook van Max Verstappen. De Red Bull-coureur kende in alle facetten zijn beste jaar ooit in de Formule 1.