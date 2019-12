Ajax-trainer Ten Hag: ’Promes niet, Onana wel tegen Valencia’

„Dat is een grote tegenvaller, maar het is zoals het is”, zei trainer Erik ten Hag. „We missen ook al David Neres en Zakaria Labyad. Maar we hebben ook spelers die dit kunnen opvangen.”

Promes is dit seizoen de clubtopscorer van Ajax, met tien doelpunten in de eredivisie en vier treffers in de Champions League. André Onana kan wel in actie komen voor Ajax in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. De doelman haakte zaterdag voortijdig af op de training. „We hebben een MRI-scan laten maken maar er was niets te zien”, zei Ten Hag.

Ajax heeft tegen Valencia aan een punt voldoende om de achtste finale van de Champions League te bereiken.

Chelsea

Chelsea moet het in de laatste groepswedstrijd in de Champions League doen zonder spits Olivier Giroud en verdediger Fikayo Tomori, die beiden een blessure hebben opgelopen. Trainer Frank Lampard kan dinsdag op Stamford Bridge tegen Lille wel beschikken over Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger is na een bekkenoperatie weer inzetbaar.

Rüdiger kwam dit seizoen pas één keer in actie voor Chelsea. Hij was net hersteld van een knieoperatie toen hij tijdens de vijfde speelronde in de Premier League opnieuw geblesseerd raakte.

Chelsea strijdt met Ajax en Valencia om de bovenste twee plaatsen in groep H. De Amsterdammers, die aan kop staan met tien punten, ontvangen dinsdagavond Valencia. De Spanjaard hebben acht punten, net als Chelsea dat op basis van de onderlinge resultaten onder Valencia staat. „Dit wordt een grote wedstrijd, vergelijkbaar met een duel in de knock-outfase”, zei Lampard. Chelsea verloor drie van de laatste vier competitieduels.