Amstel Gold Race gaat op 18 april door zonder publiek

„Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race op zondag 18 april verreden mag worden. We hebben niet stilgezeten en zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet.

Hermetisch afgesloten

De ronde van ongeveer 17 kilometer wordt hermetisch afgesloten voor dagtoeristen en wielerpubliek tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Ook aan het parcours wordt geen publiek toegelaten, dus voor mensen die in het gebied verblijven is het niet toegestaan om aan het parcours de wedstrijd te volgen.

Er worden 350 verkeersregelaars, beveiligers en medewerkers ingezet.

De start is niet in Maastricht, maar bovenop de Cauberg. De vrouwen starten om half negen en de verwachte finish is rond het middaguur. De start van de mannen is om 12:15 uur uur en zij worden rond 17:45 uur aan de finishlijn verwacht.