AZ wanhoopt niet na nederlaag bij West Ham United: ’We hadden voor rust controle’

AZ wist West Ham, op een goede schietkans na een klein kwartier van Said Benrahma na, lange tijd ver van het doel te houden. Zelf zorgden de Alkmaarders ook niet voor veel gevaar. Dankzij een treffer van afstand van Tijjani Reijnders ging AZ toch met een voorsprong rusten.

„Ik hoop dat dat doelpunt volgende week voldoende is om alsnog de finale te halen”, zei Reijnders, die samen met Jordy Clasie een sterke wedstrijd op het middenveld speelde. „We hebben laten zien goed te zijn in balbezit. We lieten de bal makkelijk rondgaan. We hadden in de eerste helft de controle over de wedstrijd. Na rust kwamen we met onze rug tegen de muur te staan. Maar ik ben niet heel erg onder de indruk van West Ham United.”

Jansen zag dat zijn elftal te weinig kansen creëerde en het zelf bij twee momenten weggaf. Eerst veroorzaakte doelman Mathew Ryan een strafschop, al lag dat volgens de trainer ook aan spelers die niet goed opletten bij het moment daarvoor, toen de bal eerst hoog werd voorgezet en daarna ingekopt. Bij de tweede treffer ging het mis bij een corner, waar AZ slecht uitverdedigde. „Dan slaat het hele verhaal om. De dynamiek viel toen hun kant op. Maar we zijn pas halverwege. Volgende week zullen we meer moeten brengen om eerst de gelijkmaker te forceren en het daarna langer vol te houden.”

Middenvelder Sven Mijnans wanhoopt ook nog niet. „Het is teleurstellend dat we hier weggaan met een nederlaag, maar ik zie nog heel veel mogelijkheden.”