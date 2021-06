Arantxa Rus ligt uit Roland Garros en loopt clash met Serena Williams mis

In de eerste set liet Rus twee setpunten onbenut en gaf ze een 5-2-voorsprong uit handen. In de tweede set kwam ze juist terug na een 5-2-achterstand. Ze wist echter geen derde set af te dwingen.

Het is de vierde keer op een rij dat de 30-jarige Rus, de nummer 83 van de wereld, niet voorbij de openingsronde komt. Ook in 2013, 2018 en 2020 verloor ze haar eerste wedstrijd. Tussentijds kwam ze niet in actie in het hoofdtoernooi. In 2012 baarde Rus nog opzien op Roland Garros door de vierde ronde te halen.

"Het is jammer dat ik op de grand slams niet mijn beste tennis laat zien"

Rus baalt ervan dat ze de progressie die ze heeft geboekt niet op het hoogste podium laat zien. „Ik stond de laatste weken goed te spelen, goed te trainen en heb een paar goede toernooien gespeeld”, zei Rus, die zich naar eigen zeggen meer had voorgesteld van deze editie van Roland Garros. „Het is jammer dat ik op de grand slams niet mijn beste tennis laat zien.”

„Ik speelde iets te gehaast en maakte een paar onnodige fouten, dat verwijt ik mezelf wel”, aldus Rus. „Ik ging ook wat minder bewegen. Dat zijn kleine dingen, maar bij elkaar worden het grote dingen. Toen draaide de wedstrijd om. Ik kwam in de tweede set nog terug, maar toen was het eigenlijk al te laat. Dan moet alles goed vallen om die wedstrijd nog om te draaien.”

Bij winst had Rus in de tweede ronde aan mogen treden tegen Serena Williams. De 23-voudig grandslamwinnares was de Roemeense Irina-Camelia Begu met 7-6 (6) 6-2 de baas.Williams (39), de nummer 8 van de wereld, stond in de tiebreak van de eerste set met 6-4 achter en won vervolgens vier punten. In de tweede set ging het een stuk makkelijker voor Williams, die het na een uur en 42 minuten afmaakte op haar eigen service.