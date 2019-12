Feyenoord vergeet te winnen tegen Vitesse

Bij Feyenoord zijn nog altijd de eerste twee doelmannen niet beschikbaar, dus stond opnieuw Nick Marsman onder de lat. De goalie eiste in het eerste kwartier direct een hoofdrol op. Marsman probeerde een eenvoudige bal te vangen, maar gaf daarbij Riechedly Bazoer een duw in de rug.

Doelman Nick Marsman pakt de bal, na zijn duwfout op Riechedly Bazoer. Ⓒ ANP Sport

Het spel ging verder, maar scheidsrechter Pol van Boekel werd door de VAR naar de kant gehaald. De arbiter wees na het bestuderen van de beelden naar de stip. Tim Matavz ging achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Marsman. Er werd nog even gekeken of de keeper te vroeg van zijn lijn af kwam, wat volgens Van Boekel het geval was, maar de VAR corrigeerde, terecht, de scheidsrechter.

Nick Marsman kiest de goede hoek en stopt de penalty van Tim Matavz. Ⓒ ANP Sport

In het resterende deel van de eerste helft viel er weinig te juichen voor de supporters in de GelreDome. Buiten een vrije trap van Jens Toornsta, die in de lat zijn eindbestemming vond, was het een slordig duel met weinig kansen.

Ook in de tweede helft was het wachten totdat iemand in Arnhem de ban kon breken. Langzaam nam Feyenoord de overhand. Het leidde tot doelpogingen van Steven Berghuis en Luis Sinisterra, maar beiden konden het net niet vinden.

Bryan Linssen probeert het publiek op de banken te krijgen met een spectaculaire volley. Ⓒ Hollandse Hoogte

Feyenoord bleef zoeken naar het openingsdoelpunt en dacht deze 20 minuten voor tijd te pakken te hebben. Orkun Kökcü raakte de lat en uit de rebound kopte Nicolai Jørgensen, die buitenspel stond, de bal naar Sinisterra, die afrondde. Het feest ging niet door voor de Rotterdammers. Vlak voor het eindsignaal kregen Jørgensen en Kökcü nog een mogelijkheid om Feyenoord de winst te bezorgen, maar het mocht niet baten. Het duel, waar aan beide kanten veel mis ging, eindigde zoals het begon.

