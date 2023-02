Britse oud-wereldkampioen boksen Joshua maakt rentree

„Een nieuw begin. Ik kijk ernaar uit om weer in de ring te stappen”, zei Joshua bij de BBC. „Mentaal en fysiek voel ik me er klaar voor. Ik wil er een show van maken en indruk maken op mijn coach, want hij stelt hoge eisen.”

Zijn laatste twee titelgevechten verloor Joshua van de Oekraïner Oleksandr Oesik. De laatste keer dat de 33-jarige Joshua een boksduel won was in december 2020, van de Bulgaar Koebrat Poelev.

Er was eind vorig jaar even sprake van een titanengevecht tussen Joshua en zijn landgenoot Tyson Fury, ook een wereldkampioen bij de zwaargewichten. Het kwam echter niet tot een deal voor die ’Battle of Britain’.