Oud-Ajacied Suk positief getest op corona

Suk verdient momenteel zijn brood bij Troyes, een Franse club die actief is op het tweede profniveau in Frankrijk. Volgens diverse Franse media is de oud-Ajacied de eerste profvoetballer in het land die positief getest is op het coronavirus.

De Zuid-Koreaan, die ook actief was voor FC Groningen, sukkelde al een aantal dagen met griep. Nu hij positief getest is, en mogelijk ook teamgenoten heeft besmet met het virus, heeft Troyes de trainingen op stop gezet.