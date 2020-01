Chinese voetbalbond stelt start nationale competitie uit

De duels worden later gespeeld om de verspreiding van het virus te voorkomen, meldt de bond in een verklaring. Het nieuwe seizoen in de Super League zou op 22 februari beginnen.

„De Chinese voetbalbond zal nauw blijven communiceren met de nationale autoriteiten en waar nodig aanpassingen aanbrengen in de organisatie, het schema en de omvang van de wedstrijden”, valt er te lezen in de verklaring.

De sportwereld wordt flink getroffen door het nieuwe virus. Atletiekfederatie World Athletics besloot de WK indoor te schrappen. „We weten dat China er alles aan doet het virus onder controle te houden en we steunen het land bij alle inspanningen. Het is voor ons echter noodzakelijk onze atleten, bonden en partners duidelijkheid te verschaffen in een complexe situatie”, stelde World Athletics.

Ook in veel andere sporten werden evenementen in China verplaatst of zelfs geannuleerd.