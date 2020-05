Sport Kort: Jumbo-Visma bindt Deen langer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Jumbo-Visma bindt Deen Vingegaard langer

11.57 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft Jonas Vingegaard langer aan zich gebonden. De 23-jarige Deen staat nu tot en met 2022 onder contract bij het team van manager Richard Plugge.

„Mijn verblijf bij het team bevalt tot nu toe heel erg goed. Ik heb me bovendien al goed kunnen ontwikkelen en hoop de komende tijd hogere doelen met het team te kunnen behalen. Er is op dit moment geen team te noemen dat beter bij me past”, aldus Vingegaard, die in augustus 2018 zijn eerste verbintenis bij Jumbo-Visma tekende. Hij lag vast tot eind 2020.

De Scandinavische klimmer won in 2019 de koninginnenrit in de Ronde van Polen. Dat was zijn eerste zege in de WorldTour. Verder werd hij vorig jaar tweede in het klassement van de Ronde van Denemarken.

Voorlopig ligt het wielrennen stil in verband met de coronacrisis. „Juist in deze moeilijke tijden vinden wij het belangrijk om het signaal af te geven dat we onze ploeg blijven ontwikkelen”, zei sportief directeur Merijn Zeeman.

American Football: hoop voor NFL

06.46 uur: De American footballcompetitie NFL is van plan om het seizoen zoals gepland op 10 september te laten beginnen. Het vorige seizoen eindigde met de Super Bowl op 2 februari en tot dusverre heeft de NFL nog niet veel hinder ondervonden van de coronacrisis.

Ron Gronkowski, met New England Patriots winnaar van de laatste Super Bowl. Ⓒ Reuters

„We zijn van plan om later volgende week het volledige seizoensprogramma bekend te maken, dat begint met de ’Kick-off’ op 10 september en zal eindigen met de Super Bowl in Tampa op 7 februari”, meldde een NFL-woordvoerder. Er is nog niet bekendgemaakt of er toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden.