Voetballers Oranje zakken naar plek 15 op wereldranglijst

Oranje speelde in oktober drie interlands. De ploeg verloor onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer met 1-0 vriendschappelijk van Mexico, speelde gelijk (0-0) tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League en kwam in dat toernooi tot 1-1 tegen Italië.

De top vier van de FIFA-ranking bleef ongewijzigd. België is nog steeds de lijstaanvoerder, gevolgd door Frankrijk, Brazilië en Engeland. Spanje steeg één plek, van zeven naar zes, ten koste van Uruguay.