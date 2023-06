Premium Het beste van De Telegraaf

Mislintat schakelt door na stuklopen onderhandelingen met Knutsen Maurice Steijn volgende target van Ajax

Door Mike Verweij en Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Maurice Steijn is na een geweldig seizoen met Sparta in beeld om trainer te worden bij Ajax. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

Na het passeren van John Heitinga en het stuklopen van de besprekingen met de Noor Kjetil Knutsen ligt Maurice Steijn (49) op pole position voor de vacante trainerspositie bij Ajax. De huidige coach van Sparta zal maandag om tien uur aan technisch directeur Gerard Nijkamp van de Rotterdammers laten weten dat hij officieel in contact wil treden met Sven Mislintat, directeur voetbalzaken van Ajax over een verbintenis in Amsterdam. Zo is de verwachting bij Sparta.