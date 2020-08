’Dat wordt een heidens karwei voor Ronald Koeman’

Ronald Koeman bij zijn presentatie in Barcelona. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij komen in de nieuwe voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf onder andere aan het woord over een mogelijke terugkeer van Luis Suarez bij Ajax en de opvolging van Ronald Koeman als bondscoach bij Oranje. „De spelers van Nederlands elftal hebben een sterke rol en stem in de benoeming.”