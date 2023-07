AZ tegen FK Sutjeska of FC Santa Coloma in voorronde Conference League

De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 10 en 17 augustus.

Als AZ succesvol is in de derde voorronde, dan kunnen de Alkmaarders via de play-offs een ticket voor de groepsfase verdienen. De ploeg van Pascal Jansen drong vorig seizoen door tot de halve finale van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk was.

FC Twente

FC Twente werd in de derde voorronde gekoppeld aan de winnaar van de wedstrijd tussen het Hongaarse Kecskemeti TE of Riga FC uit Letland. De ploeg van Joseph Oosting moet dan eerst afrekenen met het Zweedse Hammarby IF in de tweede voorronde. De winnaar van de play-offs van de Eredivisie speelt donderdag de eerste wedstrijd in die voorronde in Enschede. Het uitduel volgt op 3 augustus.

