Memphis Depay reageert op vertrek Lionel Messi met ’gebroken hart’

De nieuwe aanvaller van FC Barcelona deelde een rood gebroken en een blauw hartje en een geit, als verwijzing naar The GOAT (greatest of all time).

Bekijk ook: Droom Memphis Depay vervliegt door vertrek Lionel Messi

Gerard Pique maakte een hoop met Messi mee en laat dit ook weten in zijn boodschap: „Niets zal ooit meer hetzelfde zijn. Niet in Camp Nou, niet in de stad Barcelona, niet wijzelf. Na meer dan twintig jaar bij de club stop je met het dragen van het Barça-shirt. De realiteit is soms heel hard. We ontmoetten elkaar in 2000, we waren dertien jaar oud en hadden een carrière voor ons. Wat een carrière! In mijn eerste seizoen, na mijn terugkeer bij Barcelona, wonnen we de treble en werd jij de beste speler aller tijden. Daar begon de historie. Wat daarna kwam is geschiedenis. Ik weet dat je op een dag terug zult komen. Hier zullen we je missen. Ik hou van je Leo.”

Naast Pique, maakte ook Sergio Busquets alles mee met de kleine Argentijn. „Ik ben het nog steeds aan het verwerken.” De middenvelder was een van de eerste spelers die zijn ongeloof uitte vrijdag. „Wetende hoe moeilijk het zal worden, kan ik je alleen maar bedanken voor alles wat je voor de club gedaan hebt. Je kwam binnen als een kind en werd de beste speler in de geschiedenis. Ik heb het geluk gehad om samen met je op te groeien en dertien seizoenen met jou samen te spelen. Ik wens jou en je familie het beste, je zal gemist worden.”

Xavi, de inmiddels gestopte middenveld-kompaan van Busquets reageerde ook. „Als Barcelona-supporter, ploeggenoot en vriend, kan ik je alleen maar bedanken voor alles wat je ons gegeven hebt gedurende jouw jaren bij Barcelona. Wat je nu ook gaat doen, ik wens je het beste.”

Ook Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Ansu Fati, Riqui Puig en Philippe Coutinho bedankten Messi op sociale media.