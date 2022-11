Tijdschema Grand Prix Brazilië; laatste sprintweekeinde van dit jaar

De Grand Prix in São Paulo start zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen is al lang en breed wereldkampioen en ook de constructeurstitel is vergeven aan Red Bull Racing. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez strijdt nog wel volop om de tweede plaats in de WK-stand. Zijn voorsprong op nummer drie Charles Leclerc bedraagt momenteel vijf punten.

Bij de constructeurs is onder meer het gevecht om de vierde plek tussen Alpine en McLaren nog volop gaande. Ferrari bezet achter Red Bull de tweede plaats, met nog ‘slechts’ veertig punten voorsprong op Mercedes.

Rond het circuit van Interlagos wordt voor het komende weekeinde de nodige regen voorspeld.

Tijdschema Grand Prix van Brazilië (Nederlandse tijd)

Vrijdag, 16.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag, 20.00 uur: Kwalificatie

Zaterdag, 16.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag, 20.30 uur: Sprintrace

Zondag, 19.00 uur: Race