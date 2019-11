„Ik was blij dat ik weer mee kon doen. Het is niet leuk om langs de kant te staan als je ziet dat het niet loopt”, aldus de aanvaller. „Dan wil je wat doen. Maar zoveel kun je niet doen. Misschien een beetje praten met de jongens, maar ik ben niet zo’n prater.”

Bergwijn ging na een uur spelen naar de kant. „Ik had nog wel even door gewild, maar de trainer haalde me naar de kant. Dat begrijp ik ook wel, het is al eens eerder misgegaan. Ik heb nu geen klachten gelukkig.”

Zonder Bergwijn en de eveneens geblesseerde Donyell Malen viel PSV de voorbije periode ver terug. Bergwijn vindt niet dat de rol van de twee aanvallers te belangrijk gemaakt moet worden. „Als wij er niet zijn, moeten anderen het doen.”

Bekijk ook: PSV met hakken over de sloot langs Heerenveen