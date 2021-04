Paul Pogba lacht om de penalty die hij veroorzaakt

Paul Pogba maakte zich zelfs vrolijk over de strafschop die hij veroorzaakte. Na een kwartier spelen maakte de Fransman al glijdend op het natte veld hands nadat Rick Karsdorp met een sliding de bal nog voor had gekregen. „Ik weet gewoon niet hoe ik moet tackelen, waarom zou ik dat doen? Dat is mijn probleem. Ik probeer zo’n Engelse vent zijn, maar ik zal meer moeten oefenen. Ik zal nu moeten trainen om te tackelen zonder mijn armen te gebruiken”, aldus een ironische Pogba voor de camera van BT Sport.

Bruno Fernandez, goed voor twee treffers tegen de Italianen, deed ook een duit in het zakje vol humor. De sociale media afdeling van Manchester constateerde op Twitter dat hij hongerig wakker was geworden. „Maar nu zit ik vol”, antwoordde Fernandez met een lachende emoji.

Solskjaer

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer was vanzelfsprekend heel tevreden met de manier waarop zijn ploeg zich in de tweede helft had herpakt. United ging op Old Trafford met een 1-2-achterstand de rust in om dus uiteindelijk met 6-2 de zege te pakken.

„Ik ben heel tevreden met de reactie van mijn spelers. De tweede helft waren we heel goed”, zei de Noorse coach. „Ik weet dat we heel creatieve spelers hebben die grote kansen kunnen creëren. Het gaat erom ze in de juiste posities te krijgen. „Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Paul Poga, Edinson Cavani zijn daar allemaal toe in staat. Het verschil deze keer was dat we de meeste kansen ook hebben benut.”

Fonseca

Roma-coach Paulo Fonseca erkende tegen Sky Sport dat zijn ploeg niet kon standhouden in de tweede helft. „We hadden een goede eerste helft, maar we waren er niet meer in de tweede helft. Het is lastig om uit te leggen hoe hetzelfde team dat in de eerste helft zo goed was zo’n tweede helft speelde.”