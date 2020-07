Koningin Leontien van Moorsel en koning Harry van de Spelen in Sydney

Leontien van Moorsel wordt door haar vader opgevangen na de individuele tijdrit. Ze won haar derde gouden medaille. Ⓒ ANP

Olympische Spelen vormen al sinds ze bestaan een rijke voedingsbodem voor verhalen over succes en verlies, geluk en verdriet. Maar ze leveren ook onwaarschijnlijke sprookjes en bizarre incidenten op. Leontien van Moorsel schitterde in 2000 als baan- en wegrenster, en in het Holland Heineken Huis was er een hilarische hoofdrol voor vader Harry…