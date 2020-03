Kuipers: ’Weet nog niet of ik door kan, mag en wil’

„Maar het uitstellen van het EK was de enige juiste beslissing”, zegt de arbiter, die niet weet of hij in 2021 ook van de partij is. „Ik heb een FIFA-badge tot en met 31 december 2020. Of ik nog een half jaar door mag, kan en wil, weet ik niet”, aldus Kuipers.

"Allerbelangrijkste is nu deze wedstrijd tegen corona te winnen"

„Na de zomer kan ik daar uitsluitsel over geven”, zegt Nederlands beste scheidsrechter. „Ik kan wel zeggen dat ik door wil, maar daar heb ik wel hulp van de UEFA en de KNVB bij nodig. Na het WK in 2018 dacht ik dat het qua EK’s en WK’s wel mooi was geweest, maar vroeg de UEFA me – mede door de introductie van de VAR – toch beschikbaar te zijn voor EURO 2020.”

In september of oktober beslist Kuipers of hij het nog een jaar kan opbrengen om zich voor meer dan honderd procent op het EK te focussen. De Oldenzaler neigt nu naar ’ja’. „Ik ben mentaal en fysiek superfit. Maar het allerbelangrijkste is nu deze wedstrijd tegen corona te winnen en met z’n allen te zorgen dat iedereen gezond blijft.”

