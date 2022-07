Ook spelersvakbond springt in de bres voor ’gechanteerde’ Frenkie de Jong

Voetbal

Ronaldo met zaakwaarnemer gearriveerd voor gesprek met Ten Hag

Drie weken later dan de bedoeling was, heeft Cristiano Ronaldo zich alsnog gemeld bij Manchester United. De superster arriveerde dinsdag in gezelschap van zijn manager Jorge Mendes op trainingscomplex Carrington van de Engelse topclub. Volgens Britse media gaan de Portugezen daar in gesprek met hoof...