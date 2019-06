Jubileumeditie KLM Open krijgt bijzonder deelnemersveld

Naast de al eerder aangekondigde Sergio Garcia, de meest succesvolle Ryder Cup-speler ooit, kunnen fans zich ook opmaken voor de komst van Patrick Reed, alias Captain America. Beide uitgesproken en kleurrijke Ryder Cup vedettes wonnen recent The Masters. Garcia deed dat in 2017 en Reed in 2018. Het oudste internationale sporttoernooi van Nederland vindt plaats van 12 tot en met 15 september op The International in Amsterdam.

Naast Garcia en Reed zullen Lee Westwood - zevenvoudig winnaar van de golfwedstrijd tussen Europa en Amerika en voormalig nummer één van de wereld - en de Belg Thomas Pieters, voormalig Ryder Cup-speler en winnaar van de KLM Open in 2015, van de partij zijn.

Luiten

Vorig jaar moest Joost Luiten het toernooi aan zich voorbij laten gaan wegens een polsblessure, maar bij de jubilieumeditie gaat de Nederlander weer de strijd aan om de titel in de wacht te slepen. Luiten won het toernooi al eeder, in 2013 en 2016.