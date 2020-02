Feyenoord naar laatste vier in beker na krappe zege in Friesland

Advocaat krijgt zo de gelegenheid tegen het einde van zijn lange trainersloopbaan nog een prijs aan zijn erelijst toe te voegen. Sinds de oud-bondscoach eind oktober Jaap Stam opvolgde, speelde Feyenoord zestien officiële wedstrijden (competitie, beker en Europa League). Slechts één van die duels ging verloren, in de Europa League bij FC Porto (3-2).

Feyenoord startte sterk in Heerenveen. Nicolai Jørgensen stuitte in de 8e minuut nog op doelman Filip Bednarek, maar na een kwartier spelen was het wel raak. Marcos Senesi kopte de bal, na een lange vrije trap van Jens Toornstra, goed terug op Leroy Fer. De middenvelder scoorde met zijn hoofd.

Fer en zijn ploeggenoten vierden het doelpunt uitbundig met de fans en droegen ’m op aan Carlo de Leeuw. De 59-jarige materiaalman van de Rotterdammers overleed donderdag aan de gevolgen van tongkanker. De spelers van Feyenoord betraden het veld in het Abe Lenstra-stadion met speciale shirts met daarop de tekst ’Carlito, voor altijd in ons hart, amigo’. Daarna verzamelden de spelers en stafleden zich in een kring.

Feyenoord behield een half uur lang het initiatief. In het restant van de eerste helft was sc Heerenveen de bovenliggende partij. Doelman Justin Bijlow voorkwam met enkele goede reddingen de gelijkmaker. Vooral centrale verdediger Sven Botman was uit enkele dode spelmomenten dicht bij een treffer.

Kort na rust was Bijlow weer belangrijk. In de 50e minuut voorkwam hij met zijn voet een doelpunt van de rappe Chidera Ejuke. Het spel golfde daarna op en neer en beide ploegen kregen kansen. Orkun Kökcü, teruggekeerd in het basiselftal, had het duel in de 65e minuut moeten beslissen. Bednarek stopte zijn inzet van dichtbij.

Aan de andere kant schoot invaller Runar Espejord de bal in de 77e minuut tegen de lat. Feyenoord hield stand en plaatst zich bij winst op NAC voor de derde keer in vijf jaar voor de bekerfinale. In 2016 versloegen de Rotterdammers FC Utrecht in de eindstrijd met 2-1 en in 2018 won Feyenoord de beker ten koste van AZ (3-0).