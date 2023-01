Premium Het beste van De Telegraaf

Mighty Mike blijft messcherp Van Gerwen klaar voor halve finale: ’Nu Dimitri op menu om te slachten’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Michael van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - Dimitri van den Bergh is de volgende opponent van Michael van Gerwen richting zijn vierde wereldtitel, maandagavond in de halve finale van het WK darts. Of beter gezegd ’slachtoffer’, als we Mighty Mike moeten geloven. „Nu staat Dimitri op het menu en die moet ik nu slachten”, zegt de drievoudig wereldkampioen met een grijns.