Max Verstappen weet dat er meer in zit: ’Mercedes doet niets speciaals’

Premium Autosport

Fernando Alonso: ’Lewis Hamilton bezwijkt onder druk van Max Verstappen’

Fernando Alonso wil nog jaren doorgaan als Formule 1-coureur. In het seizoen van zijn terugkeer geniet de tweevoudig wereldkampioen ook van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Alonso (40) is een enorme sympathisant van de Nederlander en ziet in hem veel van zichzelf terug, zo ver...