Boom gaat genieten van gravelracing

Met fietsen is de bijna 34-jarige Brabander overigens nog niet klaar. Boom, winnaar van 24 profwedstrijden – met een etappe in de Tour en Vuelta als hoogtepunten – wil werk maken van het snel populair wordende gravel racen, gecombineerd met mountainbikewedstrijden. ,,Ik ga meer het plezier opzoeken, want van al dat gestres op de weg heb ik ook wel genoeg’’, zegt de Vlijmenaar die onlangs terugkeerde van een drie dagen durend etappekoers in Australië, waaraan hij meedeed op verzoek van oud-ploegmaat Graeme Brown uit zijn periode bij Rabobank. ,,Dat was gewoon voor de lol. Drie verschillende onderdelen, niet te hoog niveau. Ik heb me vermaakt.’’

Hoewel zijn zaakwaarnemer Rik van Dongen de afgelopen maanden genoeg teams benaderde en de diensten van Boom aanbood, hapte niemand toe. Een keer leek er serieuze belangstelling van Nacer Bouhanni die hem wilde meenemen naar diens nieuwe formatie Arkéa Samsic. ,,Dat liep uiteindelijk op niets uit, omdat de manager van dat team niets in me zag. Dan niet hè’’, is de laconieke reactie van de man die volgens velen veel te weinig uit zijn loopbaan heeft gehaald.

Hoe zijn toekoms als offroad-racer er precies zal uitzien, is nog een vraagteken voor Boom. Momenteel is hij in gesprek met enkele bedrijven over sponsoring. ,,Ik kan niet zeggen of het wat oplevert, maar de andere partij is serieus geïnteresseerd’’, besluit Boom, die komend weekeinde meedoet aan het Europees kampioenschap strandrace in het Franse Duinkerken. Hij verdedigt er zijn vorig jaar behaalde titel.