’Boom stopt met wielrennen op de weg’

Boom werd wereldkampioen veldrijden in 2008 en ging zich daarna focussen op de weg. Hij won 24 wedstrijden, met als hoogtepunt de kasseirit in de Tour van 2014. Hij won ook onder andere de Ronde van België (2009), een rit in de Vuelta (2009), de proloog van Parijs-Nice (2010) en de Dauphiné (2011), de Eneco Tour (2012) en een rit in de BinckBank Tour (2017).

Hij werd in 2008 ook Nederlands kampioen op de weg én in het tijdrijden. Zijn laatste zege was de Tour of Britain in 2017.

Boom onderging in 2018 ook een hartoperatie, maar kon daarna geen succes meer bijeen fietsen.

De Nederlander reed dit veldritseizoen ook enkele crossen, maar ook daar zonder succes. Hij wil zich nu meer concentreren op gravel- en strandraces en mountainbike-wedstrijden, vooral op de marathon, meldt Het Nieuwsblad.