Mercedes beleeft een van slechtste dagen in Formule 1: ’Dit was totaal niet goed’

„Dit was totaal niet goed”, zei Wolff. „We kwamen overal snelheid tekort. De Aston Martins zijn heel snel en Red Bull is op dit moment van een andere planeet. Het doet pijn dat ze zo ver voor op ons liggen.”

Mercedes domineerde jarenlang de Formule 1, maar het Red Bull-team van Max Verstappen nam de heerschappij vorig jaar over. Bij de eerste race van het seizoen 2023 in Bahrein bleek dat Red Bull opnieuw de snelste auto heeft. Zowel in de kwalificatie als in de race eindigden Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez als eerste en tweede. Ferrari en Aston Martin waren op het circuit van Sakhir ook sneller dan Mercedes.

„Red Bull doet me denken aan onze beste jaren, waarin wij iedere ronde een seconde sneller waren dan de rest”, aldus Wolff. „Zij zijn nu de maatstaf. Wij moeten stap voor stap terugkomen. Niemand in ons team zal de handdoek in de ring werpen. Maar we zullen diep moeten gaan, dieper dan ooit. Dat kunnen wij.”

Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen, gaf in Bahrein ruim 50 seconden toe op Verstappen. „Op dit moment zijn we het vierde team, terwijl we vorig jaar nog het derde team waren. We gaan dus achteruit”, stelde de 38-jarige Brit vast. „De Ferrari en Aston Martin waar we mee vochten, waren ook sneller dan wij. We weten dat we niet zijn waar we willen zijn. Maar ik moet positief blijven, mijn hoofd omhoog houden en het team blijven pushen.”