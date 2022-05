Vincent Janssen meldt zich na bruiloft bij Oranje, Van Gaal verrast met Jerdy Schouten

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Schouten, oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior, zat niet bij de voorselectie. Van Gaal heeft hem desondanks opgeroepen voor de uitwedstrijden tegen België (3 juni) en Wales (8 juni) en de thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en opnieuw Wales (14 juni) in De Kuip. Ook de oproep van Bruno Martins Indi is bijzonder te noemen. De verdediger van AZ maakte in september 2017 voor het laatst deel uit van Oranje, en net als Schouten zat de 34-voudig international niet bij de voorselectie van Van Gaal. Saillant genoeg maakte Martins Indi zijn debuut in het Nederlands elftal op 15 augustus 2012 in een vriendschappelijk duel in en tegen België, dat met 4–2 verloren werd door Oranje. De bondscoach destijds? Louis van Gaal.

Jerdy Schouten Ⓒ ANP/HH

Vincent Janssen sluit pas na de interland tegen België aan bij Oranje, omdat hij op 5 juni gaat trouwen. De 27-jarige Brabander speelt in de Mexicaanse competitie bij Monterrey.

Afvallers

Uit de voorselectie vielen Jordy Clasie, Arnaut Danjuma Groeneveld, Luuk de Jong, Rick Karsdorp, Marten de Roon en Owen Wijndal af. Georginio Wijnaldum zit er ook niet bij. De reserveaanvoerder van Oranje, die dit seizoen lang niet altijd een basisplaats had bij Paris Saint-Germain, ontbrak al in de voorselectie. Van Gaal begint maandag in Zeist met zijn groep aan de voorbereiding op de komende interlands.

Het Nederlands elftal opent de Nations League op 3 juni met een uitwedstrijd tegen België. Vijf dagen later staat een uitduel met Wales op het programma. De thuisduels van Oranje met Polen (11 juni) en Wales (14 juni) worden in De Kuip afgewerkt. Van Gaal beschouwt de aankomende interlandperiode als een belangrijk moment in de voorbereiding op het WK in Qatar, aangezien er in november maar weinig tijd is tot de openingswedstrijd tegen Senegal.

De volledige selectie:

Keepers: Mark Flekken (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City) en Jasper Cillessen (Valencia)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Denzel Dumfries (Internazionale), Virgil van Dijk (Liverpool), Bruno Martins Indi (AZ), Jerdy Schouten (Bologna)

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Guus Til (Feyenoord)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Burnley), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Monterrey), Memphis Depay (Barcelona)