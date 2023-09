Hirving Lozano landt in Eindhoven

In eerste instantie werd aangenomen dat PSV hem terughaalde om een vertrek van Johan Bakayoko op te vangen, maar de jonge Belgische international, die een aanbieding van Brentford op zak had, heeft ervoor gekozen om bij PSV te blijven, waardoor de Eindhovense club dik in de aanvallers zit. Anwar El Ghazi, die nu Bakayoko én Lozano voor zich heeft in de pikorde, heeft te horen gekregen, dat hij mag vertrekken, maar op dit moment speelt er niets concreets voor hem. Met de komst van Lozano is volgens Italiaanse bronnen een transfersom van 15 miljoen euro gemoeid.

De kleine Mexicaan was vier seizoenen actief voor Napels, waarin hij tot 155 duels kwam (30 goals en 17 assists). Voor PSV, dat hem in 2019 voor bijna 40 miljoen euro verkocht, kwam Lozano in de periode 2017-2019 tot 79 wedstrijden (40 goals en 23 assists). Chucky, zoals zijn bijnaam luidt, werd in Eindhoven éénmaal landskampioen en pakte vorig seizoen ook met Napoli de landstitel.

Behalve met Lozano wil PSV de selectie nog versterken met een centrale verdediger. De vraag is hoeveel geld daar nog voor beschikbaar is nu de club al zo’n 55 miljoen euro aan spelers heeft uitgegeven en in navolging van Johan Bakayoko ook Ibrahim Sangaré lijkt voor te sorteren op een langer verblijf in Eindhoven, zodat het er alle schijn van heeft, dat er geen klapper meer wordt gemaakt met een uitgaande transfer op de slotdag van de window.