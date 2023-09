PSV presenteert Hirving Lozano bij jubileumgala

De kleine Mexicaan was vier seizoenen actief voor Napels, waarin hij tot 155 duels kwam (30 goals en 17 assists). Voor PSV, dat hem in 2019 voor bijna 40 miljoen euro verkocht, kwam Lozano in de periode 2017-2019 tot 79 wedstrijden (40 goals en 23 assists). Chucky, zoals zijn bijnaam luidt, werd in Eindhoven éénmaal landskampioen en pakte vorig seizoen ook met Napoli de landstitel.

In eerste instantie werd aangenomen dat PSV hem terughaalde om een vertrek van Johan Bakayoko op te vangen, maar de jonge Belgische international, die een aanbieding van Brentford op zak had, heeft ervoor gekozen om bij PSV te blijven, waardoor de Eindhovense club dik in de aanvallers zit. Anwar El Ghazi, die nu Bakayoko én Lozano voor zich heeft in de pikorde, heeft te horen gekregen, dat hij mag vertrekken, maar met nog enkele uren te gaan tot sluiting van de window speelt er niets concreets voor hem.

Hirving Lozano. Ⓒ ANP/HH

„Het was zowel mijn eigen wens als de wens van mijn familie om terug te keren bij PSV. Ons eerste verblijf hier was speciaal, dat is ons altijd bijgebleven. Ik kijk er erg naar uit om hier weer minuten te maken en deze periode nog succesvoller te maken dan de vorige”, zei Lozano.

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart noemt de terugkeer van Lozano een buitenkans. „Een tijdje terug vingen we de eerste signalen op dat hij naar PSV wilde komen. Een speler van de Serie A naar de Eredivisie halen is niet makkelijk, maar zijn kwaliteit staat buiten kijf dus we wilden deze kans absoluut grijpen. Deze transfer brengt ons weer een stapje dichter bij de ambities in de competitie en in de Champions League.”