FIFA steunt alle onderzoeken naar misdrijven rond toewijzingen WK’s

"De ethische commissie van de FIFA heeft al sancties, inclusief levenslange schorsingen, opgelegd aan alle voetbalofficials die in dit proces worden genoemd", aldus de wereldvoetbalbond. "Wat de FIFA betreft, moeten, indien er zich misdaden van voetbalofficials voordoen, de betrokken personen worden bestraft. Aangezien de strafzaken nog lopen, kunnen we verder voorlopig geen commentaar geven."

Volgens de aanklagers ontvingen voormalig Braziliaans bondsvoorzitter Ricardo Teixeira en voormalig Conmebol-voorzitter Nicolás Leoz steekpenningen in ruil voor hun stem op Qatar, terwijl voormalig Concacaf-voorzitter Jack Warner vijf miljoen dollar ontving in ruil voor een stem op Rusland. De Conmebol is de voetbalbond van Zuid-Amerika, Concacaf van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Ook Rafael Salguero, voorzitter van de Guatemalaanse bond, kreeg een miljoen dollar voor een stem op Rusland.