Klopp: ’Het komt goed met Van den Berg’

De Duitser is tevreden met de selectie die hij tot zijn beschikking heeft, zei Klopp na de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen tegen Tranmere Rovers (6-0). „We hebben al spelers gehaald die ons beter gaan maken, alleen jullie realiseren je dat niet”, zei Klopp tegen journalisten.

Hij doelde op onder anderen Alex Oxlade-Chamberlain, die vanwege een zware knieblessure afgelopen seizoen amper in actie kwam, en de nodige talenten die tegen Tranmere Rovers speeltijd kregen. „Dat zijn allemaal nieuwe spelers voor ons. De transfermarkt in Engeland is nog open tot 8 augustus, tot de Premier League begint. Heel Europa praat erover om de markt eerder te sluiten en het enige land dat dit ook daadwerkelijk doet is Engeland, dat is fijn. We zullen zien wat er gaat gebeuren, maar ik denk dat het niet de grootste transferzomer ooit gaat worden.”

Jurgen Klopp lacht zijn tanden bloot. Ⓒ BSR Agency

Liverpool nam afscheid van Danny Ings, Daniel Sturridge en Alberto Moreno. De kampioen van Europa betaalde zelf alleen 2 miljoen euro om Sepp van den Berg over te nemen van PEC Zwolle. De 17-jarige verdediger bleef tegen Tranmere Rovers aan de kant. De Zwollenaar wacht nog op groen licht van de FIFA om te mogen spelen voor Liverpool.

„Je vergeet het steeds als je hem ziet, maar hij is pas 17 jaar en kan nog heel veel leren”, zei Klopp over Van den Berg. „Hij heeft daar alle tijd voor, dus dat komt goed. De deur staat open voor zulke talentvolle jongens, maar ze moeten er wel zelf doorheen stappen.”