Sport Kort: duo gevluchte voetballers traint mee bij Dortmund

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Juventus heeft Chiellini en Dybala terug voor duel met Villarreal

16.50 uur: Juventus kan woensdag in de Champions League tegen Villarreal weer beschikken over aanvaller Paulo Dybala en verdediger Giorgio Chiellini. Zij keren terug in de selectie na blessures die hen weken aan de kant hielden. Ook aanvaller Federico Bernardeschi is weer fit na een korte afwezigheid. „De terugkeer van die drie spelers is belangrijk”, zei trainer Massimiliano Allegri op een persconferentie.

De Italiaan leek erop te wijzen dat Dybala, Chiellini en Bernardeschi op de bank beginnen in de return in de achtste finales van de Champions League woensdag (21.00 uur). Als het verlenging wordt, „zullen de wissels belangrijk worden”, aldus Allegri. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 1-1.

Leonardo Bonucci, net als Matthijs de Ligt doorgaans een vaste waarde centraal achterin, is nog niet hersteld van een kuitblessure. Ook Denis Zakaria, Weston McKennie en Federico Chiesa zijn nog geblesseerd. Verdediger Alex Sandro kan misschien meedoen.

Michel Mulder stopt als assistent-trainer schaatsploeg Reggeborgh

16.02 uur: Oud-schaatser Michel Mulder stopt als assistent-trainer bij Team Reggeborgh. De 36-jarige olympisch kampioen van 2014 zegt op Twitter dat het na twee jaar „tijd voor nieuwe uitdagingen” is. Mulder was op de Spelen in Peking nog actief voor de ploeg van onder anderen Kjeld Nuis.

Michel Mulder stopte twee jaar geleden met schaatsen. Zijn broer Ronald kondigde eerder deze maand zijn afscheid aan.

Borussia Dortmund laat twee gevluchte voetballers meetrainen

15.08 uur: Borussia Dortmund laat twee spelers die in Oekraïne onder contract staan meetrainen. Het gaat om Raymond Frimpong Owusu (19) uit Ghana en Alan Aussi (20) uit Oekraïne. Zij zijn beiden gevlucht uit Oekraïne na de inval van de Russen.

Het gevluchte tweetal doet mee bij de beloftenploeg van Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga. Het opvangen van de spelers is puur bedoeld om ze de kans te geven om in conditie te blijven.

Frimpong Owusu speelt voor Zorja Loehansk, Aussi komt uit voor Veres Rivne. Frimpong Owusu gaf aan dat hij in Dortmund terechtkon door contacten van zijn zaakwaarnemer.

De Oekraïense competities werden kort na de Russische inval stilgelegd.

Medaillewinnaars Paralympische Spelen toegesproken door Rutte

13.51 uur: De drie Nederlandse medaillewinnaars op de Paralympische Spelen van Peking zijn gehuldigd door premier Mark Rutte en minister Conny Helder van Sport. Dat gebeurde in het Catshuis in Den Haag. Zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen en snowboarder Chris Vos spraken even met de bewindspersonen, die hen later nog toespraken. Daarbij was aandacht voor de goede prestaties van de paralympiërs, terwijl in Oekraïne de oorlog volop doorging.

Bij het moment in het Catshuis waren ook betrokken coaches en chef de mission Esther Vergeer aanwezig. TeamNL, dat in China uit acht wintersporters bestond, veroverde vier medailles op de Paralympische Winterspelen: drie keer zilver en een keer brons. De Langen, die zondag bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag droeg, nam de helft van de oogst voor zijn rekening. De zitskiër won brons op de supercombinatie en zilver op de slalom. In het medailleklassement eindigde Nederland op de zestiende plaats.

Later op dinsdag gaan de sporters naar Paleis Noordeinde, waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet.

Klopp denkt dat Salah er woensdag tegen Arsenal bij is

13.35 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp verwacht dat hij woensdag in de Premier League in de uitwedstrijd tegen Arsenal een beroep kan doen op Mohamed Salah. De 29-jarige Egyptenaar liep afgelopen weekend een lichte voetblessure op.

„Het lijkt erop”, antwoordde Klopp op de vraag of de aanvaller beschikbaar is tegen Arsenal. „Mo is een taaie en hij had maar een beetje last. Zijn voet was opgezwollen, deed pijn, maar maandag was het al minder pijnlijk. Ik heb net de mededeling gekregen dat hij mee kan trainen en we zullen zien hoe dat gaat.”

Volgens Klopp keert verdediger Ibrahima Konaté terug in de selectie. James Milner en Kostas Tsimikas zijn er niet bij wegens ziekte.

Arsenal - Liverpool begint woensdag om 21.15 uur. Bij winst komt Liverpool op een punt van koploper Manchester City, dat maandag met 0-0 gelijkspeelde tegen Crystal Palace.

Marathonsensatie Brinkman start op 10 april in Rotterdam

13.04 uur: Atlete Nienke Brinkman doet volgende maand mee aan de marathon van Rotterdam. De in Leiderdorp opgegroeide hardloopster (28) is sinds haar officiële debuut in december in Valencia de derde snelste Nederlandse vrouw op de marathon ooit, met haar tijd van 2.26.34. Daarmee plaatste Brinkman zich voor de WK atletiek deze zomer in Eugene en de EK in München.

Brinkman zegt dat haar eerste marathon op Nederlandse bodem „bovenaan haar lijstje stond.” „Het is extra speciaal dat ik nu de NN Marathon Rotterdam als lid van het NN Running Team kan lopen. Ik heb er enorm veel zin in.” Ze werd begin dit jaar opgenomen in het NN Running Team van de Nederlandse manager Jos Hermens, waar ook mondiale toppers als Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei en Abdi Nageeye deel van uitmaken.

Brinkman krijgt op zondag 10 april concurrentie van onder anderen Stella Barsioso, de Keniaanse winnares van vorig jaar, en Haven Hailu, de deelneemster met het beste persoonlijk record. Brinkman heeft van de startende vrouwen het op drie na snelste persoonlijk record. Het parcoursrecord bij de vrouwen staat op 2.18.58, gelopen door de Ethiopische Tiki Gelana in 2012.

Bij de mannen starten onder anderen Bashir Abdi uit België en Nageeye, de houder van het Nederlands record (2.06.17). De twee vrienden pakten afgelopen jaar op de Olympische Spelen eremetaal op de marathon. Nageeye snelde in Sapporo achter de Keniaanse wereldrecordhouder Kipchoge naar het zilver en nam Abdi in zijn spoor mee naar het brons.

Louis Hollaar stapt over naar Team Reggeborgh

12.24 uur: Schaatser Louis Hollaar komt de komende twee jaar uit voor Team Reggeborgh. De 23-jarige specialist op de 1000 en 1500 meter komt over van Team IKO, waar hij de afgelopen twee seizoenen schaatste. Hollaar, wonend in Heerenveen, zegt „heel graag dichter bij de top” te willen komen op zijn afstanden.

„Vooral op de 1500 meter. Het is super dat ik nu ook bij Kjeld Nuis in het team kom. Ik wil er hard aan werken om mijn topsnelheid te verbeteren en dan uiteindelijk te kunnen groeien naar het niveau van Nuis”, aldus Hollaar. „Als ik zie wat voor team er bij Reggeborgh staat, dan ben ik trots dat ik daar deel van uit mag gaan maken.”

Cambuur waardeert contract verdediger Van der Meer op

12.14 uur: Cambuur heeft het contract van Jhondly van der Meer opgewaardeerd en verlengd tot de zomer van 2024. In de nieuwe verbintenis van de 19-jarige verdediger, tweevoudig international voor Haïti, is een optie voor een extra seizoen opgenomen.

„Het is natuurlijk prachtig om een speler uit de eigen jeugdopleiding het zo goed te zien doen bij het eerste elftal. Jhondly heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet en is nog steeds maar 19 jaar oud. Er zit nog genoeg rek en potentie in en met deze verlenging spreken we ons vertrouwen daarin uit”, aldus technisch manager Foeke Booy.

Van der Meer speelde dit seizoen tien competitieduels voor Cambuur, waarvan zeven als invaller. De club uit Leeuwarden staat negende in de Eredivisie.

Basketballer Towns maakt 60 punten op historische avond

08.17 uur: Karl-Anthony Towns heeft met een indrukwekkende prestatie Minnesota Timberwolves langs San Antonio Spurs geleid. Towns (26) nam in San Antonio liefst 60 punten voor zijn rekening en had daarmee een groot aandeel in de 149-139-zege. Daarnaast was Towns ook goed voor zeventien rebounds.

Ruim 22 jaar geleden, op 6 maart 2000, was legende Shaquille O’Neal de laatste die tot minimaal 60 punten en zoveel rebounds kwam. Meer dan twee decennia geleden noteerde hij 61 punten en 23 rebounds voor Los Angeles Lakers.

„Ik zei tegen de coach: luister, we moeten deze wedstrijd winnen”, zei Towns. „En ik ga doen wat nodig is. Als je me 44 tot 48 minuten laat spelen, dan ga ik het regelen. Dat is de mindset waarmee ik begon. Ik moest domineren en mijn beste spel spelen.” Dit seizoen was nog geen enkele speler tot de 60 punten gekomen. LeBron James van de Lakers en Trae Young van Atlanta Hawks kwamen beiden tot 56 punten.

Stephen Curry luisterde zijn 34e verjaardag op met een score van 47 punten. Hij zag zijn ploeg Golden State Warriors met 126-112 winnen van Washington Wizards.