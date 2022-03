Sport Kort: Towns loodst Minnesota met 60 punten langs San Antonio

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballer Towns maakt 60 punten op historische avond

08.17 uur: Karl-Anthony Towns heeft met een indrukwekkende prestatie Minnesota Timberwolves langs San Antonio Spurs geleid. Towns (26) nam in San Antonio liefst 60 punten voor zijn rekening en had daarmee een groot aandeel in de 149-139-zege. Daarnaast was Towns ook goed voor zeventien rebounds.

Ruim 22 jaar geleden, op 6 maart 2000, was legende Shaquille O’Neal de laatste die tot minimaal 60 punten en zoveel rebounds kwam. Meer dan twee decennia geleden noteerde hij 61 punten en 23 rebounds voor Los Angeles Lakers.

„Ik zei tegen de coach: luister, we moeten deze wedstrijd winnen”, zei Towns. „En ik ga doen wat nodig is. Als je me 44 tot 48 minuten laat spelen, dan ga ik het regelen. Dat is de mindset waarmee ik begon. Ik moest domineren en mijn beste spel spelen.” Dit seizoen was nog geen enkele speler tot de 60 punten gekomen. LeBron James van de Lakers en Trae Young van Atlanta Hawks kwamen beiden tot 56 punten.

Stephen Curry luisterde zijn 34e verjaardag op met een score van 47 punten. Hij zag zijn ploeg Golden State Warriors met 126-112 winnen van Washington Wizards.