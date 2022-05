AZ pakt laatste Nederlandse ticket voor Europees voetbal

Dankzij de ruime zege heeft AZ de favorietenrol in de play-offs helemaal waargemaakt. De Alkmaarders eindigden in de reguliere competitie als vijfde met een voorsprong van tien punten op nummer zes Vitesse. Het is zeker geen wet van meden en perzen, dat de hooggeplaatste club ook het play-off-ticket pakt – van de twintig voorgaande keren was dat slechts zesmaal het geval –, maar AZ was uiteindelijk een maatje te groot voor de concurrentie.

Ook afgelopen donderdag was AZ al in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij geweest, maar ontbrak op beslissende momenten scherpte, zowel bij het uitspelen van de kansen als in defensief opzicht.

Vliegende start

In dat opzicht kende AZ een vliegende start in het eigen AFAS Stadion. Al in de derde minuut lag de bal in het net achter Vitesse-doelman Jeroen Houwen en was de in Arnhem opgelopen achterstand weggewerkt. Jordy Clasie werd heel kien vrijgespeeld en zijn goede voorzet werd bekeken in het doel getikt door Vangelis Pavlidis, zijn 25e goal in vijftig wedstrijden voor AZ dit seizoen.

Bij absentie van Eli Dasa, nog altijd in Israël aan het nagenieten van zijn bruiloft, speelde Romaric Yapi weer als rechtsback bij Vitesse. De Fransman met Ivoriaanse roots was opnieuw een zwakke plek in de Arnhemse defensie, maar met een kopbal, die op de lat kwam, had Yapi wel bijna voor de gelijkmaker getekend. In vergelijking met het duel in Arnhem had Letsch ditmaal een basisplaats ingeruimd voor Enzo Cornelisse en begon Toni Domgjoni op de bank. Bij AZ was Fredrik Midtjsö niet inzetbaar. Hij werd vervangen door Tijjani Reijnders.

Weggetikt

Meteen na de kopbal op de lat van Yapi was het 2-0. Reijnders kreeg alle tijd en ruimte om aan te leggen en verraste Vitesse-doelman Jeroen Houwen met een zwabberschot. AZ was heer en meester en kreeg volop kansen om uit te lopen. Houwen wist redding te brengen bij doelpogingen van Pavlidis en Reijnders (tweemaal). De thuisploeg had pech, dat scheidsrechter Bas Nijhuis verzuimde de voordeelregel toe te passen, toen

Vlak voor rust werd Vitesse helemaal weggetikt. Na een mooie aanval via Hakon Evjen en de opgekomen linksback Milos Kerkez kon Dani de Wit de 3-0 juichend het doel inlopen.

Forceren

Vitesse-trainer Thomas Letsch probeerde in de rust iets te forceren met een driedubbele wissel. Daan Huisman, Nicolai Baden Frederiksen en Domgjoni kwamen erin voor Yapi, Cornelisse en Patrick Vroegh. Vitesse kende een goede fase met gevaarlijke schoten van Riechedly Bazoer en Thomas Buitink, maar al snel zou AZ de wedstrijd definitief in het slot gooien.

Waar Nijhuis eerder verzuimde de voordeelregel toe te passen in het voordeel van AZ, deed hij dat kort na rust wel, nota bene bij een overtreding vlak bij het Alkmaarse strafschopgebied. Daardoor kreeg de thuisploeg de gelegenheid om snel te counteren. Reijnders was het eindpunt van de gestroomlijnde uitbraak en profiteerde van weinig overtuigend uitkomen van Houwen.

Zuur afscheid van mooi tijdperk

Daarmee was de strijd beslist en kon AZ de wedstrijd simpel uitspelen, terwijl de meegereisde Vitesse-supporters de tijd doodden met liedjes vol galgenhumor. De gifbeker was nog niet leeg voor de ploeg van Letsch. Jesper Karlsson krulde een vrije trap fraai in het Arnhemse doel (5-0). In de slotfase deed Riechedly Bazoer nog iets terug voor Vitesse door ook te scoren uit een vrije trap (5-1). Het slotakkoord was voor AZ via Jesper Karlsson (6-1).

Voor Vitesse lijkt de monsternederlaag een zuur afscheid van een mooi tijdperk te zijn. Onder Letsch dwongen de Arnhemmers vorig seizoen Europees voetbal af en werd de bekerfinale bereikt. Dit seizoen imponeerde Vitesse in de Conference League, waarin de Arnhemmers verrassend genoeg pas in de kwartfinale door de latere winnaar AS Roma werden gestuit. Een nieuw Europees avontuur zit er niet in. Met het oog op de positie van het Nederlandse voetbal in Europa is het wellicht ook beter dat AZ de voorrondes van de Conference League ingaat, want de onzekerheden zijn groot bij Vitesse door de verkoop van de club door eigenaar Valeriy Oyf, waardoor Letsch maar moet afwachten welke vervangers de club kan aantrekken voor het grote aantal vertrekkers.