AZ-coach Pascal Jansen. Ⓒ ANP

WIJDEWORMER - AZ kan zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Twente niet beschikken over centrumverdediger Pantelis Hatzidiakos. De Griek heeft weer last gekregen van zijn knie, een ongemak dat hij twee weken geleden tegen Feyenoord opliep na een stevige tackle van Steven Berghuis.